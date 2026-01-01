Ulica otvorenog srca - koncerti, predstave i humanitarni štandovi u više beogradskih opština

Tradicionalna manifestacija "Ulica otvorenog srca" otvorena je danas u 11 sati u Beogradu, u Svetogorskoj ulici, ali i u 15 beogradskih opština.

Manifestacija ima za cilj okupljanje zajednice i podršku humanitarnim ciljevima kroz raznovrstan program za sve generacije. Kao i svake godine, duž Svetogorske i Makedonske raspoređene su bine i brojni sadržaji, koncerti, predstave, humanitarni štandovi za kupovinu crvenog i plavog klovnovskog nosa, ulični zabavljači, animatori za decu, prodavci slatkiša, kuvanog vina i rakije. Porodični program, uz džez koncert počeo je oko 11 sati, dok je u podne planiran