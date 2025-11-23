Nabaci mi na volej

Srbofobni incidenti u susednoj zemlji češći su no ikada od devedesetih i neobično je da se zvanični Beograd o njima ne oglašava. Možda zato što, zbog nedavnih packi iz Brisela, ovog puta ne sme da likuje, a možda i zato što mu odgovaraju

Da je neko Franji Tuđmanu onomad rekao da će na isteku 2025. godine na vlasti u Hrvatskoj biti njegov HDZ, a da će srbofobija biti vitalnija no što je dugo bila, verovatno bi mu bilo drago. Da je neko Slobodanu Miloševiću saopštio da će mogućnost izolacije Srbije neki porediti s onom iz devedesetih, bio bi zbunjen. Otkud Vučić na mestu predsednika, nije li bilo boljih kandidata? Zar Dačić vodi socijaliste i kako je SPS postao privezak „radikala koji su želeli da