Nabaci mi na volej

Radar pre 59 minuta  |  Stefan Slavković
Nabaci mi na volej

Srbofobni incidenti u susednoj zemlji češći su no ikada od devedesetih i neobično je da se zvanični Beograd o njima ne oglašava. Možda zato što, zbog nedavnih packi iz Brisela, ovog puta ne sme da likuje, a možda i zato što mu odgovaraju

Da je neko Franji Tuđmanu onomad rekao da će na isteku 2025. godine na vlasti u Hrvatskoj biti njegov HDZ, a da će srbofobija biti vitalnija no što je dugo bila, verovatno bi mu bilo drago. Da je neko Slobodanu Miloševiću saopštio da će mogućnost izolacije Srbije neki porediti s onom iz devedesetih, bio bi zbunjen. Otkud Vučić na mestu predsednika, nije li bilo boljih kandidata? Zar Dačić vodi socijaliste i kako je SPS postao privezak „radikala koji su želeli da
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Šta bi značilo probno članstvo Srbije u EU: Brisel ne želi trojanskog konja Rusije

Šta bi značilo probno članstvo Srbije u EU: Brisel ne želi trojanskog konja Rusije

Danas pre 6 sati
"Užasnut sam" Predsednik Vučić reagovao na fašističke povike na Tompsonovom koncertu: "Nadam se da će..."

"Užasnut sam" Predsednik Vučić reagovao na fašističke povike na Tompsonovom koncertu: "Nadam se da će..."

Telegraf pre 11 sati
Vučić: Nadam se da će EU osuditi antisrpske, antisemitske i fašističke povike u Evropi

Vučić: Nadam se da će EU osuditi antisrpske, antisemitske i fašističke povike u Evropi

Euronews pre 12 sati
Vladavina prava ključna za otvaranje klastera 3: Srbija još ne ispunjava uslove

Vladavina prava ključna za otvaranje klastera 3: Srbija još ne ispunjava uslove

Radio 021 pre 14 sati
„Srbija do kraja godine verovatno neće otvoriti klaster tri u pregovorima sa EU, to bi poslalo pogrešan signal da je situacija…

„Srbija do kraja godine verovatno neće otvoriti klaster tri u pregovorima sa EU, to bi poslalo pogrešan signal da je situacija u zemlji pozitivna“

Nova pre 15 sati
“Srbija verovatno neće otvoriti klaster 3”

“Srbija verovatno neće otvoriti klaster 3”

Vesti online pre 15 sati
Analitičarka: Klaster 3 verovatno neće biti otvoren - to bi poslalo pogrešan signal da je situacija u Srbiji pozitivna

Analitičarka: Klaster 3 verovatno neće biti otvoren - to bi poslalo pogrešan signal da je situacija u Srbiji pozitivna

N1 Info pre 16 sati

Ključne reči

Slobodan MiloševićSPSHrvatskaBriselHDZ

Politika, najnovije vesti »

Nabaci mi na volej

Nabaci mi na volej

Radar pre 59 minuta
Realnost koju često emocije umeju da prikriju

Realnost koju često emocije umeju da prikriju

Radar pre 59 minuta
Đurić sa američkim kongresmenima: Srbija je posvećena proširivanju dijaloga sa SAD

Đurić sa američkim kongresmenima: Srbija je posvećena proširivanju dijaloga sa SAD

Blic pre 2 sata
Irena Joveva: Kosovo ima prepreke ka EU, ali one nisu nepremostive

Irena Joveva: Kosovo ima prepreke ka EU, ali one nisu nepremostive

Danas pre 2 sata
Zrenjaninska opozicija: Jedan od naših sugrađana stradao ispod nadstrešnice, a nagradu Grada dali Maji Gojković

Zrenjaninska opozicija: Jedan od naših sugrađana stradao ispod nadstrešnice, a nagradu Grada dali Maji Gojković

Danas pre 3 sata