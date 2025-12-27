Položen kamen temeljac za novi Generalštab na Banjici

Nova ekonomija pre 7 sati
Položen kamen temeljac za novi Generalštab na Banjici

Kamen temeljac za izgradnju nove zgrade Generalštaba na Banjici, nedaleko od Vojnomedicinske akademije (VMA), položen je danas.

Kamen temeljac su položili predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milanom Mojsilović. Time je ozvaničen početak radova. „Ovde će biti izgrađene velelepne zgrade Ministarstva odbrane i Generalštaba naše vojske. Neto površina, korisna površina će biti 50.000 metara kvadratnih. Ogroman prostor, baš u skladu sa značajem naše armije. Biće sve završeno za tačno tri godine, do kraja 2028. godine.
