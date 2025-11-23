Srbija kao lakmus test

Radar pre 59 minuta  |  Aleksandar Đokić
Srbija kao lakmus test

Najava Vašingtona da će uvesti carine od 500 odsto svakoj državi koja kupuje ruske energente trebalo bi da bude upozorenje i Beogradu, od koga se traži isterivanje NIS-a, da se američka strategija promenila

Predsednik Amerike daje mnogo izjava koje se mogu svakojako protumačiti. Donald Tramp je često kontradiktoran, katkad nebulozan, ali, na žalost ili na sreću, veoma duhovit. Budući da on sa novinarima gotovo uvek komunicira kao da je i dalje zvezda rijaliti šoua, a ne izabrani lider najmoćnije države na svetu, teško je ne sumnjati u njegove reči. Ipak je njemu na prvom mestu spektakl, ne obaveštavanje građana Amerike i svetske publike o odlukama koje donosi.
