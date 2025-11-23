Smederevo ubedljivo savladalo Dubočicu – četiri pogotka u mreži Leskovčana

Rešetka pre 3 sata
Smederevo ubedljivo savladalo Dubočicu – četiri pogotka u mreži Leskovčana

Fudbaleri Smedereva 1924 ubedljivo su savladali GFK Dubočicu rezultatom 4:0 u meču u kojem je domaći tim potpuno dominirao, posebno u drugom poluvremenu kada su postignuta sva četiri gola.

Smederevo je do prednosti došlo u 50. minutu, kada je Nikola Kodžić preciznim udarcem zatresao mrežu gostiju. Samo dva minuta kasnije, prednost je udvostručio Jovan Mitrović nakon sigurne realizacije akcije domaćina. U završnici utakmice Smederevo je nastavilo da gradi visoku pobedu. Treći gol postigao je Lokosa Anthony u 70. minutu, dok je konačnih 4:0 postavio Vladimir Karajčić u 84. minutu susreta. Meč je obeležen i čvrstim duelima – sudija je pokazao tri žuta
Otvori na resetka.rs

Povezane vesti »

Prva liga Srbije – rezultati 19. kola i tabela

Prva liga Srbije – rezultati 19. kola i tabela

Sportska strana juga pre 18 minuta
Spartak u završnici poklekao protiv Cedevite Olimpije

Spartak u završnici poklekao protiv Cedevite Olimpije

RTS pre 3 sata
Spartak zaređao sa porazima, u Subotici slavili Ljubljančani

Spartak zaređao sa porazima, u Subotici slavili Ljubljančani

Sportski žurnal pre 3 sata
Drama u Subotici pripala gostima: Košarkaši Spartaka poraženi od Cedevita Olimpije

Drama u Subotici pripala gostima: Košarkaši Spartaka poraženi od Cedevita Olimpije

Kurir pre 3 sata
Nant do boda u 90+1, Brest do pobede u 90+10 iz – penala!

Nant do boda u 90+1, Brest do pobede u 90+10 iz – penala!

Sport klub pre 4 sati
Drama u Subotici: Trojka na 10 sekundi pred sirenu nije spasila Spartak, Cedevita Olimpija odnela pobedu

Drama u Subotici: Trojka na 10 sekundi pred sirenu nije spasila Spartak, Cedevita Olimpija odnela pobedu

Dnevnik pre 4 sati
TSC opet bez pobede, Niš sačuvao "tvrđavu"

TSC opet bez pobede, Niš sačuvao "tvrđavu"

B92 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSmederevo

Sport, najnovije vesti »

Šapić na klupi Novog Beograda startovao porazom na peterce

Šapić na klupi Novog Beograda startovao porazom na peterce

Danas pre 1 sat
Razgoropađeni Džabari Parker ubacio šest trojki, pobeda Partizana u ABA ligi

Razgoropađeni Džabari Parker ubacio šest trojki, pobeda Partizana u ABA ligi

Danas pre 1 sat
Teniseri Italije treći put uzastopno osvojili Dejvis kup titulu

Teniseri Italije treći put uzastopno osvojili Dejvis kup titulu

Danas pre 2 sata
Košarkaška reprezentacija Srbije se okupila – počinje misija Katar 2027.

Košarkaška reprezentacija Srbije se okupila – počinje misija Katar 2027.

Danas pre 2 sata
ABA liga: Pobeda Crvene zvezde u Beču

ABA liga: Pobeda Crvene zvezde u Beču

Danas pre 3 sata