Smederevo ubedljivo savladalo Dubočicu – četiri pogotka u mreži Leskovčana

Fudbaleri Smedereva 1924 ubedljivo su savladali GFK Dubočicu rezultatom 4:0 u meču u kojem je domaći tim potpuno dominirao, posebno u drugom poluvremenu kada su postignuta sva četiri gola.

Smederevo je do prednosti došlo u 50. minutu, kada je Nikola Kodžić preciznim udarcem zatresao mrežu gostiju. Samo dva minuta kasnije, prednost je udvostručio Jovan Mitrović nakon sigurne realizacije akcije domaćina. U završnici utakmice Smederevo je nastavilo da gradi visoku pobedu. Treći gol postigao je Lokosa Anthony u 70. minutu, dok je konačnih 4:0 postavio Vladimir Karajčić u 84. minutu susreta. Meč je obeležen i čvrstim duelima – sudija je pokazao tri žuta