Mega ubedljivo poražena od Budućnosti u osmom kolu ABA lige

RTS pre 14 minuta
Košarkaši Mege poraženi su na svom parketu od Budućnosti iz Podgorice rezultatom 98:65 (19:16, 32:18, 21:10, 26:21) u meču osmog kola grupe B ABA lige.

Budućnost je ovom pobedom došao do skora od šest trijumfa i dva poraza, te zauzima prvo mestu na tabeli grupe B, dok je Mega na osmoj poziciji sa učinkom od dve pobede i pet poraza. Mega je bolje otvorila meč, vodila je tokom većeg dela prve četvrtine, ali je Budućnost posle 10 minuta imala prednost 19:16. Ekipa iz Podgorice je zatim od druge deonice bila ubedljiva pa je na poluvremenu vodila 51:34. Šampion Crne Gore je u nastavku meča sigurnom igrom zadržao veliku
