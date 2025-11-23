Ministarka posle hitnog sastanka o energetskoj situaciji: Prošli smo više scenarija, građani ne treba da brinu, svih naftnih derivata biće dovoljno

RTS pre 4 sati
Ministarka posle hitnog sastanka o energetskoj situaciji: Prošli smo više scenarija, građani ne treba da brinu, svih naftnih…

Budućnost poslovanja Naftne industrije Srbije i dalje je pod znakom pitanja. Predsednik Aleksandar Vučić održao je hitan sastanak sa energetskim timom. Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović je izjavila da se u naredna dva tri dana očekuje odgovor iz SAD, kao i da je Srbija spremna za sve scenarije. Sutra vanredna sednica Vlade.

Pripremila Ružica Vranjković Vučić: Srbija će dosledno sprovoditi mere koje čuvaju našu energetsku sigurnost Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su razmotreni svi aktuelni izazovi i doneti važni zaključci kako bi bili zaštićeni interesi Srbije i obezbeđeno sigurno i pouzdano snabdevanje za građane i privredu Srbije. "Nastavljamo da radimo odgovorno, ozbiljno i predano, uz puno razumevanje složenih okolnosti u kojima se nalazi čitava Evropa",
