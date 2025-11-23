Pregovori o mirovnom planu u Ženevi; Fon der Lajen: Ukrajinske granice ne mogu se menjati silom

Rat u Ukrajini – 1369. dan. U ruskim vazdušnim udarima na grad Dnjepar ranjeno je 15 ljudi, potvrdile su lokalne vlasti. Američki državni sekretar Marko Rubio odbacio je navode grupe senatora da je plan za okončanje rata u Ukrajini "lista želja" Rusije. Savetnici za nacionalnu bezbednost zemalja E3, Francuske, Nemačke i Velike Britanije, sastaće se u Ženevi sa zvaničnicima Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine kako bi razgovarali o detaljima američkog predloga za završetak sukoba.

Fon der Lajen: Ukrajinske granice ne mogu se menjati silom Ukrajinske granice ne mogu da budu promenjene silom, a njena vojska smanjena čime bi zemlja ostala izložena napadima, dok Evropska unija mora da ima centralnu ulogu u mirovnom sporazumu za Ukrajinu, izjavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. Ona je u saopštenju navela da bilo kakav kredibilan i održiv mirovni plan treba pre svega da zaustavi ubijanje i okoncca rat, a da ne poseje seme