Spartak u završnici poklekao protiv Cedevite Olimpije

Košarkaši Spartaka iz Subotice poraženi su u "Dudovoj šumi" od Cedevita Olimpije 87:84 u utakmici 8. kola ABA lige.

Gosti su bolje ušli u duel i vodili tokom većeg dela meča, ali je Spartak imao svoje šanse. Izabranici Zvezdana Mitrovića su već u prvoj četvrtini meča došli do dvocifrene prednosti, ali je Spartak u drugoj četvrtini to nadoknadio, pa čak uspeo i da povede u jednom trenutku. Cedevita Olimpija je u drugom delu meča postepeno preuzela kontrolu, najpre u trećoj, a zatim i u četvrtoj četvrtini, stekavši dvocifrenu prednost koja je u jednom trenutku dostigla i 14 poena.