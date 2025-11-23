NIS čeka licencu – razgovori se nastavljaju, Amerikanci na potezu

RTV pre 47 minuta  |  RTS
NIS čeka licencu – razgovori se nastavljaju, Amerikanci na potezu

BEOGRAD - Budućnost poslovanja Naftne industrije Srbije i dalje je pod znakom pitanja. Čeka se američka odluka o novoj licenci, koja bi omogućila rad kompanije dok traju pregovori o održivom rešenju. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je juče da je razgovarao sa Amerikacima o NIS-u, da će razgovarati ponovo, i da će u roku od 48 sati izneti više informacija.

Četrdeset šesti je dan otkako su na snazi američke sankcije Naftnoj industriji Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je juče prepodne da je razgovarao sa Amerikacima o NIS-u i da će u roku od 48 sati izneti više informacija o tome. Ponovio je da je neprijateljsko preuzimanje ruskog udela u NIS-u poslednja opcija za Srbiju i najavio da će ponovo razgovarati i sa Amerikancima i sa drugima. Zahtev SAD da Rusija u potpunosti izađe iz vlasništva nije promenjen,
RTS pre 2 sata
Aleksandar VučićRusija

