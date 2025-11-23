SAD: Pucnjave u Čikagu, jedna osoba ubijena, osam ranjeno

ČIKAGO - Jedna osoba je ubijena, a osam je ranjeno u dvema pucnjavama u petak kasno uveče u centru Čikaga, u okrugu Lup, preneli su danas lokalni mediji, navodeći da su se pucnjave dogodile neposredno nakon što je nekoliko ulica dalje, u parku Milenijum, zasvetlela velika božićna jelka.

Sedam tinejdžera je povređeno u prvoj pucnjavi, koja se, prema policijskim informacijama, dogodila u blizini Čikaškog pozorišta oko 21.50 časova po lokalnom vremenu, prenosi CBS. Tokom druge pucnjave u gradu, koja se dogodila oko 30 minuta kasnije, upucane su dve osobe, od kojih jedna fatalno. Policija je zatekla sedam ranjenih osoba, starosti od 13 do 17 godina, koje su u stabilnom zdravstvenom stanju prebačene u bolnicu Stroger i u Dečju bolnicu Luri. Nakon te