Tragedija u cirkusu naočigled dece: Mališani vrištali, roditelji ih sklanjali: Akrobata (26) poginuo tokom izvedbe "Globusa smrti" (foto)

Drugi motociklista je teško povređen i prebačen u bolnicu, dok je treći prošao sa lakšim povredama Istraga je u toku Stravična nesreća dogodila se u petak uveče u italijanskom cirkusu kada je motociklista akrobata poginuo nakon što je opasna tačka pošla po zlu pred očima šokirane publike.

Tragedija se dogodila u gradu u blizini Napulja, tokom predstave cirkusa "Imperial Royal". Do nesreće je došlo tokom izvođenja poznate tačke "Globus smrti", u kojoj trojica profesionalnih motociklista istovremeno voze unutar velike čelične sfere. Trojica muškaraca – 26-godišnji Čileanac, 43-godišnji Meksikanac i Kolumbijac iste starosti – izvodili su svoj nastup u mraku, a jedino svetlo dolazilo je od LED lampica na njihovim kostimima. Prema prvim informacijama,