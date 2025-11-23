Ministar Stanković o Peta beogradskoj gimnaziji: Nastava u osnovnim školama je „privremeno rešenje“, konkurs za direktora raspisan

Ministar obrazovanja Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je održavanje nastave za đake Pete beogradske gimnazije u dve obližnje osnovne škole „privremeno rešenje“, koje će na snazi biti dok policija, sanitarne službe i komisija ne pregledaju zgradu gimnazije.

On je gostujući na TV Informer naveo da je u petak poslao molbu Ministarstvu unutrašnjih poslova da pregleda zgradu, a da bi nakon toga komisija trebalo da izvrši popis imovine. „Da bi deca legalno završila prvo polugodište, moraju da odslušaju dve trećine nastave. Prvo polugodište traje 17 nedelja i postojala je opasnost da (đaci u blokadi) pređu tu jednu trećinu, zato smo odlučili da se rasporede privremeno u dve osnovne škole. Kontrola zgrade biće obavljena u