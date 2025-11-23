Vučić danas hitno sazvao energetski tim zbog situacije u NIS-u i američke licence

Serbian News Media pre 35 minuta
Vučić danas hitno sazvao energetski tim zbog situacije u NIS-u i američke licence

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zakazao je za danas hitan sastanak sa članovima energetskog tima zbog aktuelne energetske situacije sa Naftnom industrijom Srbije (NIS).

Sastanak je zakazan za 17 časova, javio je RTS. Vučić se prepodne sastao sa američkim kongresmenima, Majklom Tarnerom i Donaldom Norkrosom, rekavši da je za Srbiju veoma značajno funkcionisanje NIS-a i očuvanje energetske bezbednosti. Vučić je u subotu izjavio da bez američke licence rafinerija u Pančevu staje sa radom, uz opasku da građani „to neće osetiti. „Amerikanci čekaju da vide završen ugovor i da vide sve detalje ugovora. A da vide sve detalje ugovora posle
