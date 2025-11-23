Stela: Izvinjavamo se Norisu i Pjastriju zbog gubitka bodova u kritičnom trenutku

Tehnički delegati su na pregledu posle trke utvrdili da su oba Meklarenova bolida imala zaštitne ploče koje su tanje od devet milimetara, koliko je pravilnikom propisani minimum

Direktor Meklarena Andrea Stela izvinio se svojim vozačima Landu Norisu i Oskaru Pjastriju, koji su diskvalifikovani posle trke za Veliku nagradu Las Vagasa u šampionatu Formule 1 nakon što je utvrđeno da njihovi bolidi nisu u skladu sa tehničkim propisima. Tehnički delegati su na pregledu posle trke utvrdili da su oba Meklarenova bolida imala zaštitne ploče koje su tanje od devet milimetara, koliko je pravilnikom propisani minimum pa je tako Noris ostao bez drugog