Rubio: Pregovori u Ženevi ─ produktivni, moguće je postići dogovor

Sjedinjene Američke Države smatraju da su pregovori o rešavanju ukrajinskog sukoba održani u Ženevi najproduktivniji u svojoj istoriji, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio na konferenciji za novinare nakon sastanka sa predstavnicima Evrope i Kijeva.

„Mislim da je vredelo. Ovo je verovatno bio najproduktivniji dan koji smo imali po ovom pitanju, možda u celom našem angažovanju, ali svakako u veoma dugom vremenskom periodu“, rekao je Rubio. Državni sekretar je, međutim, naglasio da nije spreman da „proglasi pobedu ili završetak (po pitanju rešavanja sukoba)“, jer još ima posla. On je dodao da američki plan za rešavanje sukoba u Ukrajini sadrži 26 ili 28 tačaka, u zavisnosti od njegove verzije. Takođe je naveo da