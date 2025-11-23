Đurić sa američkim kongresmenima: Srbija je posvećena proširivanju dijaloga sa SAD

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ministar spoljnih poslova Marko Đurić rekao je da je tokom sinoćnih razgovora sa američkim kongresmenima Majklom Tarnerom i Donaldom Norkrosom naglasio posvećenost Srbije izgradnji i proširivanju političkog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama, jačanju ekonomske saradnje i negovanju jače povezanosti između institucija dve zemlje.

Đurić je napisao na platformi X da je tokom razgovora održana suštinska i široka razmena mišljenja o svetloj budućnosti partnerstva Srbije i SAD. Istakao je da su snažne veze između američkog Kongresa i Skupštine Srbije neophodni jer doprinose jačanju šire arhitekture odnosa između dve zemlje. "Divno je videti dvostranačku podršku i spremnost da nastavimo da unapređujemo odnos dve zemlje dug 144 godine, zasnovan na poštovanju, razumevanju i dugoročnoj strateškoj
Blic pre 6 sati
