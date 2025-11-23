Jokić ga hvalio na sva usta, sada je jednim potezom razbesneo celu Ameriku

Košarkaši Nju Orleans Pelikansa opravadali su ulogu autsajdera i poraženi su od Atlante Hoks 115:98 prethodne noći u NBA ligi.

Bila je to rutinska završnica od strane ekipe iz Istočne konferencije. Druga deonica faktički je Hoksima donela presudnu razliku, a do kraja meča su samo "podesili" rezultat po svojoj meri. Kristaps Porzingis je bio najzaslužniji sa 29 poena i sedam skokova, a na drugoj strani je 20 postigao Derik Kvin. Momak koji se pre neki dan istakao i protiv Denver Nagetsa, na kraju meča dobio i pohvale lično od Nikole Jokića, sada je uspeo da razbesni sve pratioce košarke u