Izbori za predsednika Republike Srpske: Pobeda Dodikovog kandidata, najveći gradovi glasali za drugog

REUTERS/Amel Emrić Dodik i Siniša Karan (levo) proslavljaju tesnu pobedu na izborima za predsednika RS

Stanovnici Republike Srpske (RS), jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini (BiH), izabrali su novog predsednika, ali je moguće da će mu mandat trajati tek godinu dana.

Siniša Karan, kandidat stranke doskorašnjeg predsednika Milorada Dodika, pobedio je opozicionog rivala Branka Blanušu na vanrednim izborim tek za oko 12.000 glasova, prema preliminarnim rezultatima glavnog izbornog organa u BiH.

Izbori su održani tri meseca pošto je Dodik izjavio: „Ja ostajem predsednik".

Karan, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), dobio je 217.324 glasova ili 50, 30 odsto, dok je Blanuša, glavni opozicioni kandidat osvojio 208.955 glasova ili 48,37 odsto, saopštila je Centralna izborna komisija (CIK) BiH na osnovu blizu 100 odsto obrađenog materijala.

„Nastaviću tamo gde smo stali“, rekao je Siniša Karan, jedan od šest kandidata za predsednika pošto ga je stranački kolega Dodik u nedelju uveče proglasio pobednikom izbora.

„Hteli su da skinu Dodika, sada su dobili dva Dodika“, poručio je Dodik, misleći na presudu Suda BiH kojom mu je zabranjeno političko delovanje na šest godina, i izrečena zatvorska kazna od 12 meseci, a koju je zamenio novčanom.

Opozicioni SDS tvrdi, bez dokaza, da je njihov kandidat Blanuša „pokraden" i da neće priznati ishod izbora, a istu optužbu iznele su i neke druge opozicione stranke.

Najavili su i da će tražiti ponavljanje izbora u Doboju, Laktašima i Zvorniku.

Na prevremene izbore izašlo je tek oko 440.000 od 1,2 miliona upisanih birača ili manje od 25 odsto, saopštila je Centralna izborna komisija.

„Naši birači su bojkotovali nametnute izbore“, obrazložio je Dodik.

„Po ko zna koji put kada je najteže pobedio je srpski narod", bile su prve reči Siniše Karana tokom obraćanja novinarima.

Na izbornom listiću bilo je šest kandidata, ali nijedna žena.

Preliminarni rezultati izbora za predsednika RS

Od šest imena na glasačkim listićima, najveća bitka se vodila između Karana i Blanuše.

Jezičak na vagi prevagnuo je na stranu Karana, mada opozicija uglas tvrdi da je bilo mnogo nepravilnosti, optužujući vlast da je raznim manipulacijama uticala na ishod izbora.

Tvrde da imaju dokaze, ali ih nisu pružili.

Prema preliminarnim rezultatima, Karan je odneo ukupnu pobedu, ali u nekim najvećim gradovima RS, poput Banjaluke i Bijeljine, trijumfovao je opozicioni kandidat.

U Banjaluci, glavnom gradu RS, od 193.000 upisanih birača, Blanuša je pobedio Karana za oko 4.000 glasova.

U Bijeljini, u kojoj je bilo upisano 110.000 birača, Blanuša je dobio 3.000 glasova više od Karana.

„Pokazali smo da naš grad ostaje bastion opozicione borbe, najjači pokretač promena i neosvojiva tvrđava za SNSD", poručio je Draško Stanovuković, gradonačelnik Banjaluke.

Opozicija traži ponavljanje izbora u nekoliko mesta, poput Zvornika, Doboja i Laktaša, na oko 25 kilometara od Banjaluke, iz kojeg je rodom Dodik.

U ta tri grada, Karan je ostvario prednost od oko 20 odsto nad Blanušom, prema podacima CIK-a.

„Već viđeno, krađa u nekoliko lokalnih zajednica, i ovaj put Doboj i Zvornik plus Laktaši gde se rezultati ne broje, nego 'prave'", izjavila je Jelena Trivić, predsednica opozicionog Narodnog fronta.

Ostali kandidati dobili su zanemarljiv broj glasova.

Dragan Đokanović, kandidat Saveza za novu politiku, dobio je 1.877 glasova ili 0,43 odsto.

Nikola Lazarević, kandidat Ekološke partija Republike Srpske dobio je 1.583 glasova ili 0,37 odsto.

Igor Gašević, nezavisni kandidat, dobio je 1.284 glasova ili 0,30 odsto, a Slavko Dragičević, još jedan nezavisni kandidat, dobio je 1.012 glasova ili 0,23 odsto, podaci su CIK-a.

U nekim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj na pojedinim biračkim mestima nije bilo električne energije.

Prema informacijama Opštinske izborne komisije Kneževo, biračko mesto Korićani i Kalinovnik nisu otvorena zbog neprohodnih puteva, pa je izborni materijal vraćen u sedište komisije.

Navodi se da neka biračka mesta u Bosni i Hercegovini nisu otvorena tačno u sedam sati zbog vremenskih uslova i nestanka električne energije.

Koalicija „Pod lupom", koja posmatra izbore, zabeležila je do podneva 19 težih oblika izbornih nepravilnosti, među kojima i manjak izbornog materijala, kršenje izborne tišine i biračka mesta bez spiska članova biračkog odbora.

Ko je Siniša Karan?

REUTERS/Amel Emrić

Od svih šest kandidata, ime Siniše Karana ljudima je najpoznatije.

Posle opštih izbora 2022. izabran je za ministra policije u Vladi RS-a, a paralelno je bio Dodikov savetnik dok je bio predsednik.

Obavljao je više izvršnih funkcija u vladi i službi predsednika, a redovni je profesor prava na dva privatna univerziteta.

Posle smene vlade Radovana Viškovića, Karan je u mandatu Sava Minića u septembru 2025. izabran za ministra za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje.

O njemu se govorilo u medijima kada je bio svedok odbrane u predmetu protiv stranačkog šefa Milorada Dodika.

Dodik ga je u sudnici kritikovao, verujući da je Karan krivac što se našao u optuženičkoj klupi.

„Ti si me savetovao. Sedeli smo šest sati i razgovarali", rekao mu je Dodik.

U nekoliko navrata, Dodik je pokazao manjak poštovanja prema Karanu, kojem je čak naređivao kako da odgovara na pitanja u sudnici.

„Sa da ili ne", rekao je Dodik.

Predmet je pravosnažno okončan presudom kojom je Dodik je osuđen na godinu zatvora (kaznu zamenio novčanom) i šest godina zabrane političkog delovanja.

Uprkos prekorevanju, Karan nije „kažnjen", već je odabran za Dodikovog naslednika.

Šta su rekli glasači?

„Očekujem da bude bude bolje, pa ko god da pobedi“, rekla je za BBC na srpskom Milka Stanišljević.

Njenom komšiji Draganu Slijepčeviću nije svejedno ko će da pobedi, ali se nada da će ipak biti bolje.

„Bitno je da bude bolje vama mladima, mi stariji ne očekujemo mnogo", rekao je Slijepčević.

Sličnih očekivanja je i Nikolije Jeličić koji je danas izašao da glasa.

„Očekujem jedno jedinstvo srpskog naroda“, kaže on.

Dražen Pozderović Milorad Dodik glasa

Ko su bili kandidati?

Ukupno šest kandidata borilo se za predsedničku fotelju u kojoj je donedavno sedeo Dodik.

Osuđen je zbog krivičnog dela „neizvršavanje odluka visokog predstavnika", za šta je Krivičnim zakonom BiH propisana kazna zatvora od šest meseci do pet godina.

Zatvorsku kaznu, Dodik je zamenio novčanom, a posle višemesečnog odbijanja da prihvati presudu i autoritet visokog međunarodnog predstavnika za BiH Kristijana Šmita kog naziva „neligitnim strancem i turistom", odlučio je da njegova stranka ipak učestvuje na izborima.

Dva ključna kandidata bili su Siniša Karan, Dodikov blizak saradnik i aktuelni ministar u Vladi RS, i Branko Blanuša, kandidat ujedinjene opozicije.

BBC/Slađan Tomić Siniša Karan, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata

Kandidati su bili i Nikola Lazarević (Ekološka partija) iz Pala i Dragan Đokanović (Savez za novu politiku) iz Istočnog Sarajeva.

Njih dvojica nisu održavala predizborne mitinge, a kampanju su vodili preko Fejsbuk objava.

Dvojica nezavisnih kandidata Slavko Dragičević i Igor Gašević nisu imali nijedno javno pojavljivanje, niti je o njihovoj kandidaturi bilo moguće pronaći dovoljno informacija.

Velibor Tripić/Nezavisne Branko Blanuša, kandidat opozicije

Zašto su održani prevremeni izbori?

Centralna izborna komisija BiH u avgustu je Dodiku oduzela mandat što je on u početku odbijao da prihvati.

Pretio je i policijom, secesijom, nezakonitim zauzimanjem institucija, ali na kraju je ipak posustao i priznao prevremene izbore za predsednika Republike Srpske.

Sam je potpisao kandidaturu sopstvenog saradnika i stranačkog kolege što je posebno problematizovano budući da je sud kasnije obrazložio da Dodik ne može biti ni predsednik stranke.

Glavni izborni organ BiH ipak je Dodikovom Savezu nezavisnih socijaldemokrata dozvolio učešće na izborima.

Do izbora, Dodik je na mesto vršiteljke dužnosti predsednice RS-a postavio savetnicu Anu Trišić-Babić.

Centralnoj izbornoj komisiji u proseku treba mesec dana da potvrdi konačne rezultate izbora, što znači da bi novi predsednik mogao da preuzme dužnost krajem decembra.

Novi predsednik RS na toj poziciji neće biti ni godinu jer se redovni predsednički i parlamentarni izbori održavaju u prvoj nedelji oktobra 2026.

