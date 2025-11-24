Anita pobesnela na Asmina: "Praviš Maju ljubomornom preko mene", uputila mu žestoke reči! Trese se "Elita", evo kako je Durdžić reagovao (video)

Ona je optužila Asmina za kreiranje intriga i izrazila svoje frustracije.

Asmin je bio zbunjen njenom reakcijom, dok je Anita insistirala na prekidu komunikacije. Anita Stanojlović pobesnela je u rijalitiju "Elita 9" nakon što je čula da je Asmin Durdžić cimerima rekao da je on njoj namenio cveće koje joj je pre neki dan stiglo, a ne Stanislav Krofak. Ovo je Anitu potpuno izbacilo iz takta, pa mu je rekla sve što je imala. - Asmine, dođi ovamo. Nemoj Maju da praviš ljubomornom preko mene. Je**lo te cveće i sve. Nemoj da praviš spletke -