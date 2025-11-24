Trese se Elita! Anita pobesnela na Asmina: Uputila mu žestoke reči "Praviš Maju ljubomornom preko mene"

Anita Stanojlović pobesnela je u rijalitiju "Elita 9" nakon što je čula da je Asmin Durdžić cimerima rekao da je on njoj namenio cveće koje joj je pre neki dan stiglo, a ne Stanislav Krofak.

Rijaliti učesnicu je ovo izbacilo sa koloseka pa mu je sasula sve u lice. - Asmine, dođi ovamo. Nemoj Maju da praviš ljubomornom preko mene. Je**lo te cveće i sve. Nemoj da praviš spletke - rekla je Anita. - Ko ti pravi spletke? - upitao je Asmin. - Nije bilo od tebe cveće koje sam dobila, nego od Stanislava. Nemoj da je praviš ljubomornom preko mene, to raditi nećeš. Asmine, ne obraćaj mi se više - kazala je Anita, dok ju je on gledao u čudu. Podsetimo danas je