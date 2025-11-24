Trese se Elita! Anita pobesnela na Asmina: Uputila mu žestoke reči "Praviš Maju ljubomornom preko mene"

Telegraf pre 11 minuta  |  Telegraf.rs
Trese se Elita! Anita pobesnela na Asmina: Uputila mu žestoke reči "Praviš Maju ljubomornom preko mene"

Anita Stanojlović pobesnela je u rijalitiju "Elita 9" nakon što je čula da je Asmin Durdžić cimerima rekao da je on njoj namenio cveće koje joj je pre neki dan stiglo, a ne Stanislav Krofak.

Rijaliti učesnicu je ovo izbacilo sa koloseka pa mu je sasula sve u lice. - Asmine, dođi ovamo. Nemoj Maju da praviš ljubomornom preko mene. Je**lo te cveće i sve. Nemoj da praviš spletke - rekla je Anita. - Ko ti pravi spletke? - upitao je Asmin. - Nije bilo od tebe cveće koje sam dobila, nego od Stanislava. Nemoj da je praviš ljubomornom preko mene, to raditi nećeš. Asmine, ne obraćaj mi se više - kazala je Anita, dok ju je on gledao u čudu. Podsetimo danas je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Anita pobesnela na Asmina: "Praviš Maju ljubomornom preko mene", uputila mu žestoke reči! Trese se "Elita", evo kako je…

Anita pobesnela na Asmina: "Praviš Maju ljubomornom preko mene", uputila mu žestoke reči! Trese se "Elita", evo kako je Durdžić reagovao (video)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ELITAMaja MarinkovicAnita stanojlovicrijaliti

Zabava, najnovije vesti »

Trese se Elita! Anita pobesnela na Asmina: Uputila mu žestoke reči "Praviš Maju ljubomornom preko mene"

Trese se Elita! Anita pobesnela na Asmina: Uputila mu žestoke reči "Praviš Maju ljubomornom preko mene"

Telegraf pre 11 minuta
Evo kako danas izgleda Elena Karić, živi u prirodi, ima koze i potpuno se promenila

Evo kako danas izgleda Elena Karić, živi u prirodi, ima koze i potpuno se promenila

Svet & Skandal pre 46 minuta
Može li kiseli kupus da se zamrzne? Samo na ovaj način glavice će biti ukusne tokom cele godine!

Može li kiseli kupus da se zamrzne? Samo na ovaj način glavice će biti ukusne tokom cele godine!

Kurir pre 51 minuta
"Nisam u katalozima prostitutki..." Pobednica rijalitija danas je prava bomba, a u javnosti je dugo nije bilo

"Nisam u katalozima prostitutki..." Pobednica rijalitija danas je prava bomba, a u javnosti je dugo nije bilo

Telegraf pre 1 sat
Bikovićeva žena podelila slike sina iz aviona: Svi se rastopili, Jelisaveta Orašanin odmah ostavila komentar

Bikovićeva žena podelila slike sina iz aviona: Svi se rastopili, Jelisaveta Orašanin odmah ostavila komentar

Telegraf pre 41 minuta