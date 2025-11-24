"Bez Rusije nema mira" oglasio se Merc: Ako se to ostvari, svaki napor bi bio opravdan, u suprotnom...

Blic pre 1 sat
"Bez Rusije nema mira" oglasio se Merc: Ako se to ostvari, svaki napor bi bio opravdan, u suprotnom...
Nemački kancelar Fridrih Merca pozvao je Rusiju da se vrati za pregovarački sto radi napretka mirovnog plana za Ukrajinu SAD i Ukrajina su izradile novu verziju okvirnog dokumenta koja je prilagođena zajedničkim interesima i suverenitetu Ukrajine Rusija se mora vratiti za pregovarački sto da bi mirovni plan za Ukrajinu uopšte imao šansu, poručio je nemački kancelar Fridrih Merca na marginama samita EU i Afričke unije u Luandi, u Angoli. On je ocenio da diplomatski
"Da li je ovo moguće?!" Tramp se oglasio o pregovorima Ukrajine i SAD: Bože, blagoslovi Ameriku.

Večernje novosti pre 21 minuta
"Rusija mora da se vrati za pregovarački sto da bi se ostvario mir": Oglasio se Merc o planovima za Ukrajinu

Mondo pre 1 sat
Cene nafte porasle dok tržišta procenjuju šanse za mir između Rusije i Ukrajine

B92 pre 26 minuta
Cene nafte porasle dok tržišta procenjuju šanse za mir između Rusije i Ukrajine

Politika pre 1 sat
Tusk o mirovnim pregovorima za Ukrajinu: Nema mnogo razloga za preveliki optimizam

RTV pre 5 sati
Orban: Evropa želi nastavak sukoba u Ukrajini

Sputnik pre 5 sati
Fajnenšel tajms: Američki mirovni predlog za Ukrajinu smanjen sa 28 na 19 tačaka

NIN pre 4 sati
„Čovek za dronove“: Ko je Danijel Driskol, Trampova ključna osoba za ukrajinski mirovni sporazum?

Danas pre 16 minuta
Izraelske snage danas ubile troje Palestinaca u Gazi

Danas pre 1 sat
U ovoj šumi u Evropi tela leže jedna preko drugih. Presretnut poziv otkriva užase: "To je smrtna kazna, svi imaju istu oznaku!"…

Blic pre 36 minuta
Poljski predsednik: Istorija nas uči da se Rusija može pobediti

Danas pre 27 minuta
"Tramp će od toga potpuno odustati" Cure detalji novog plana za mir u Ukrajini, Putina će ovo jako razbesneti: "Vrlo malo…

Blic pre 1 sat