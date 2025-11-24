"Bez Rusije nema mira" oglasio se Merc: Ako se to ostvari, svaki napor bi bio opravdan, u suprotnom...

Nemački kancelar Fridrih Merca pozvao je Rusiju da se vrati za pregovarački sto radi napretka mirovnog plana za Ukrajinu SAD i Ukrajina su izradile novu verziju okvirnog dokumenta koja je prilagođena zajedničkim interesima i suverenitetu Ukrajine Rusija se mora vratiti za pregovarački sto da bi mirovni plan za Ukrajinu uopšte imao šansu, poručio je nemački kancelar Fridrih Merca na marginama samita EU i Afričke unije u Luandi, u Angoli. On je ocenio da diplomatski