Orban: Evropa želi nastavak sukoba u Ukrajini

Sputnik pre 2 sata
Orban: Evropa želi nastavak sukoba u Ukrajini

Vanredni samit Evropske unije potvrdio je da njeni lideri žele da se oružani sukob u Ukrajini nastavi, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban, koji je putem video-veze učestvovao na sastanku EU.

Takođe je rekao da EU namerava da nastavi da pruža finansijsku i vojnu pomoć Kijevu, iako „nema ni centa da isporuči vojnu tehniku Ukrajini“. Prema njegovim rečima, Brisel i dalje očekuje da dobije neophodna sredstva za podršku Ukrajini iz budžeta EU. Mađarska je više puta izjavljivala da neće učestvovati u tome. „Nismo spremni da žrtvujemo budućnost naših unuka da bismo finansirali rat koji ne možemo da dobijemo“, naglasio je Orban. Vanredni samit EU održan je
Ključne reči

Evropska UnijaNECBudžetUkrajinaBriselEUKijevMađarskaViktor Orban

