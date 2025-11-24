Orban: Evropa želi nastavak sukoba u Ukrajini

Vanredni samit Evropske unije potvrdio je da njeni lideri žele da se oružani sukob u Ukrajini nastavi, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban, koji je putem video-veze učestvovao na sastanku EU.

Takođe je rekao da EU namerava da nastavi da pruža finansijsku i vojnu pomoć Kijevu, iako „nema ni centa da isporuči vojnu tehniku Ukrajini“. Prema njegovim rečima, Brisel i dalje očekuje da dobije neophodna sredstva za podršku Ukrajini iz budžeta EU. Mađarska je više puta izjavljivala da neće učestvovati u tome. „Nismo spremni da žrtvujemo budućnost naših unuka da bismo finansirali rat koji ne možemo da dobijemo“, naglasio je Orban. Vanredni samit EU održan je