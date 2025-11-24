"Ne priznajemo njihovu pobedu": Oglasila se SDS nakon što je Dodik proglasio pobedu Karana: "Izborni rezultati pokazuju nešto drugo"

Dodik je večeras proglasio pobedu Siniše Karana na izborima u Republici Srpskoj Jovica Radulović iz SDS kaže da opozicija ne prihvata njihovu pobedu Vršilac dužnosti predsednika opozicione Srpske demokratske stranke (SDS) Јovica Radulović istakao je da ova politička partija neće priznati pobedu kandidata SNSD Siniše Karana.

On je u izbornom štabu večeras rekao da rezultati sa kojim SDS raspolaže govore nešto drugo. - Ne priznajemo njihovu pobedu. Izborni rezultati pokazuju nešto drugo - rekao je Radulović i najavio da će tražiti ponavljanje izbora u Laktašu, Zvorniku i Doboju. On je rekao da je razlika od nekoliko stotina glasova i da treba sačekati rezultate mobilnih timova i glasove iz inostranstva. Naveo je da je neozbiljno proglasiti pobedu, te da je prema njihovim podacima u