"Ne priznajemo njihovu pobedu": Oglasila se SDS nakon što je Dodik proglasio pobedu Karana: "Izborni rezultati pokazuju nešto drugo"

Blic pre 1 sat
"Ne priznajemo njihovu pobedu": Oglasila se SDS nakon što je Dodik proglasio pobedu Karana: "Izborni rezultati pokazuju nešto…

Dodik je večeras proglasio pobedu Siniše Karana na izborima u Republici Srpskoj Jovica Radulović iz SDS kaže da opozicija ne prihvata njihovu pobedu Vršilac dužnosti predsednika opozicione Srpske demokratske stranke (SDS) Јovica Radulović istakao je da ova politička partija neće priznati pobedu kandidata SNSD Siniše Karana.

On je u izbornom štabu večeras rekao da rezultati sa kojim SDS raspolaže govore nešto drugo. - Ne priznajemo njihovu pobedu. Izborni rezultati pokazuju nešto drugo - rekao je Radulović i najavio da će tražiti ponavljanje izbora u Laktašu, Zvorniku i Doboju. On je rekao da je razlika od nekoliko stotina glasova i da treba sačekati rezultate mobilnih timova i glasove iz inostranstva. Naveo je da je neozbiljno proglasiti pobedu, te da je prema njihovim podacima u
Preliminarni podaci CIK BIH: Karan vodi u trci za predsednika Republike Srpske, obrađeno 93 odsto glasova

Danas pre 55 minuta
SDS ne priznaje pobedu kandidata SNSD-a: Traže ponavljanje izbora u Doboju, Zvorniku i Laktašima

Danas pre 2 sata
SDS: Blanuša ima prednost od 17 hiljada glasova u 11 opština

Danas pre 4 sati
Karan u vođstvu na predsedničkim izborima u RS

Danas pre 4 sati
Zatvorena biračka mesta u Republici Srpskoj

Danas pre 6 sati
Demokratska strankaRepublika SrpskaZvornikIzbori

