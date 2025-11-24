Za slobodu izveštavanja: Skup podrške – 24.11.2025. u 19:00 ugao Vlajkovićeve i Trga Nikole Pašića

Pozivamo celu novinarsku zajednicu da se u ponedeljak 24. novembra, u 19:00h okupimo ispred Narodne skupštine Srbije (ugao Vlajkovićeve i Trga Nikole Pašića) i izrazimo profesionalnu solidarnost sa ekipom N1 napadnutom upravo na tom mestu, kao i sa svim novinarkama i novinarima koji su u proteklom periodu bili meta napada dok su izveštavali u javnom interesu.

(Ilustracija: Midjourney) Dođite sa kamerama i telefonima – simbolično i stvarno – da uradimo svoj posao na licu mesta: dokumentujemo, postavimo pitanja, zabeležimo činjenice. Dostojanstveno i jasno poručimo: dosta je zastrašivanja, nekažnjivosti i ignorisanja zakonskih obaveza institucija. Podsećamo da, prema podacima NUNS-a, od početka godine beležimo više stotina napada, pretnji i pritisaka na novinare. Poziv važi i za građanke i građane – dođite da podržite