Đaci i roditelji ispred Pete beogradske gimnazije: „Raseljavanje u druge škole je vid represije“

Danas pre 8 minuta  |  FoNet
Đaci i roditelji ispred Pete beogradske gimnazije: „Raseljavanje u druge škole je vid represije“

Roditelj i đaci Pete beogradske gimnazije okupili su se jutros ispred te škole u znak protesta zbog odluke da nakon učeničke blokade nastava počne u zgradama dve osnovne škole.

Iako su đaci Pete beogradske odlučili da prekinu blokadu škole i dalje je na snazi odluka da od ponedeljka nastava počne u dve osnovne škole na teritoriji opštine Savki venac – „Isidora Sekulić“ i „Radojka Lakić“. Aleksandar Marković i Bojana Janković iz Saveta roditelja Pete beogradske gimnazije rekli su reporterki FoNeta da tu odluku vide kao „vid represije“. Marković je naglasio da je škola očišćena, a da se najavljeni rad inspekcije može sprovesti u 45 minuta,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Učenici i roditelji ispred Pete beogradske gimnazije: Negoduju zbog premeštanja u druge škole

Učenici i roditelji ispred Pete beogradske gimnazije: Negoduju zbog premeštanja u druge škole

Sputnik pre 3 minuta
"Bojimo se da nam se ne desi Jovina": Protest roditelja i učenika ispred Pete beogradske gimnazije

"Bojimo se da nam se ne desi Jovina": Protest roditelja i učenika ispred Pete beogradske gimnazije

N1 Info pre 13 minuta
Veliki broj građana ispred Pete gimnazije: Roditelji se protive odluci Dejana Vuka Stankovića da đaci budu izmešteni u osnovne…

Veliki broj građana ispred Pete gimnazije: Roditelji se protive odluci Dejana Vuka Stankovića da đaci budu izmešteni u osnovne škole

Nova pre 13 minuta
Protest ispred Pete beogradske gimnazije zbog izmeštanja učenika u druge škole

Protest ispred Pete beogradske gimnazije zbog izmeštanja učenika u druge škole

NIN pre 23 minuta
Okupljanje roditelja i učenika ispred Pete beogradske gimnazije

Okupljanje roditelja i učenika ispred Pete beogradske gimnazije

RTS pre 33 minuta
Za učenike Pete beogradske gimnazije danas počinje nastava – ali na kojoj adresi?

Za učenike Pete beogradske gimnazije danas počinje nastava – ali na kojoj adresi?

Danas pre 2 sata
Ministarstvo prosvete: Prioritet nam je da obezbedimo uslove za rad u Petoj gimnaziji

Ministarstvo prosvete: Prioritet nam je da obezbedimo uslove za rad u Petoj gimnaziji

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Dačić: Nije tačno da nema interesovanja za posao u policiji, u Beogradu se, inače, manje prijavljuje

Dačić: Nije tačno da nema interesovanja za posao u policiji, u Beogradu se, inače, manje prijavljuje

N1 Info pre 3 minuta
Padavine prestaju, ali vozače i dalje vreba opasnost: Oglasio se AMSS zbog dve pojave na putevima: "Budite oprezni!"

Padavine prestaju, ali vozače i dalje vreba opasnost: Oglasio se AMSS zbog dve pojave na putevima: "Budite oprezni!"

Blic pre 8 minuta
Sve više mladih ima rak, ova hrana je glavni krivac Kompletan spisak loših namirnica, lekari upozoravaju: "Potrebne su hitne…

Sve više mladih ima rak, ova hrana je glavni krivac Kompletan spisak loših namirnica, lekari upozoravaju: "Potrebne su hitne mere!"

Blic pre 8 minuta
Stanje na putevima: Magla i mraz usporavaju vožnju

Stanje na putevima: Magla i mraz usporavaju vožnju

Glas Zaječara pre 2 minuta
Đaci i roditelji ispred Pete beogradske gimnazije: „Raseljavanje u druge škole je vid represije“

Đaci i roditelji ispred Pete beogradske gimnazije: „Raseljavanje u druge škole je vid represije“

Danas pre 8 minuta