Ministarstvo prosvete: Svakim danom neodržavanja nastave Peta gimnazija gubi na ugledu

Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da je izmeštanje učenika Pete beogradske gimnazije u OŠ "Isidora Sekulić" i OŠ "Radojka Lakić" privremeno i da će oni u najkraćem mogućem roku biti ponovo u svojoj matičnoj školi.

Kako se navodi u saopštenju, ministarstvo je navelo da održavanje nastave i regularno funkcionisanje škole nema alternativu i ocenilo da svakim danom neodržavanja nastave i protesta Peta beogradska gimnazija gubi na ugledu, a da je procedura povratka u matičnu školu poznata i jasna. "Poređenje sa nekim drugim gimnazijama je apsolutno neprihvatljivo. Svakim danom neodržavanja nastave i protesta Peta beogradska gimnazija gubi na ugledu i zbog toga uspostavljanje