Ministarstvo prosvete: Svakim danom neodržavanja nastave Peta gimnazija gubi na ugledu

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da je izmeštanje učenika Pete beogradske gimnazije u OŠ "Isidora Sekulić" i OŠ "Radojka Lakić" privremeno i da će oni u najkraćem mogućem roku biti ponovo u svojoj matičnoj školi.

Kako se navodi u saopštenju, ministarstvo je navelo da održavanje nastave i regularno funkcionisanje škole nema alternativu i ocenilo da svakim danom neodržavanja nastave i protesta Peta beogradska gimnazija gubi na ugledu, a da je procedura povratka u matičnu školu poznata i jasna. "Poređenje sa nekim drugim gimnazijama je apsolutno neprihvatljivo. Svakim danom neodržavanja nastave i protesta Peta beogradska gimnazija gubi na ugledu i zbog toga uspostavljanje
Kreni-Promeni: Odluka o izmeštanju učenika Pete beogradske gimnazije isključivo politička

Danas pre 59 minuta
Ministarstvo prosvete: Izmeštanje učenika Pete beogradske gimnazije privremeno

Nedeljnik pre 1 sat
Profesori Pete gimnazije odbili prijem u Školsku upravu jer načelnik ne želi da primi roditelje i decu

Nova pre 1 sat
„Ovo su slavni dani otpora Pete, budućnosti nema u podaništvu“: Ivanka Popović održala snažan govor ispred gimnazije čiji je…

Nova pre 1 sat
Oglasilo se Ministarstvo o protestu učenika, roditelja i profesora Pete koji bojkotuju odluku Dejana Vuka Stankovića o…

Nova pre 1 sat
Roditelji i đaci Pete beogradske gimnazije protestovali u Nemanjinoj, oglasilo se Ministarstvo prosvete: "Izmeštanje je…

Blic pre 1 sat
Kreni-Promeni: „Odluka o izmeštanju nastave iz Pete beogradske gimnazije je politička kazna“

Serbian News Media pre 1 sat
