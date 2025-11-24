"Način kažnjavanja đaka što su iskazali svoje slobodno mišljenje": U Petoj beogradskoj gimnaziji ponovo nije zvonilo

N1 Info pre 10 minuta  |  Tamara Stojanović
U Petoj beogradskoj gimnaziji sa okončanjem blokade nije okončana agonija.

Učenici ne mogu da se vrate u svoju, već su upućeni u dve obližnje osnovne škole. Zato su jutros ispred Pete bili učenici i njihovi roditelji, koji su potom ispred Ministarstva prosvete tražili dijalog. Dobili su saopštenje. U Petoj beogradskoj gimnaziji ponovo nije zvonilo. U 7.30 učenici nisu bili na prvom času. Ispred škole, sa roditeljima, izražavali su protest, zbog toga što će ih, mada su blokadu okončali, zvono na nastavu narednih dana pozivati u dve osnovne
