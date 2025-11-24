Hitna normalizacija nastave i dijalog s Ministarstvom: Zahtevi roditelja đaka Pete beogradske gimnazije

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
Hitna normalizacija nastave i dijalog s Ministarstvom: Zahtevi roditelja đaka Pete beogradske gimnazije
Savet roditelja Pete beogradske gimnazije zatražio je danas hitnu normalizaciju nastave u matičnoj zgradi i dijalog sa Ministarstvom prosvete, kao i da se u najkraćem mogućem roku u školu upute nadležne inspekcijske službe - prosvetna, sanitarna, građevinska i bezbednosna. "Da se utvrdi realno stanje objekta i stvore uslovi za bezbedan povratak učenika i nastavnika u matičnu zgradu. Nastava u izmeštenim objektima, kako je trenutno organizovana, ne može da
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Savet roditelja Pete: Nastava u izmeštenim objektima konfuzna, nejasna, neusaglašena i u praksi nesprovodiva

Savet roditelja Pete: Nastava u izmeštenim objektima konfuzna, nejasna, neusaglašena i u praksi nesprovodiva

Novi magazin pre 6 minuta
Savet roditelja Pete beogradske gimnazije traži hitan dijalog sa Ministarstvom prosvete, izneli zahteve

Savet roditelja Pete beogradske gimnazije traži hitan dijalog sa Ministarstvom prosvete, izneli zahteve

Danas pre 11 minuta
Roditelji učenika Pete gimnazije traže hitnu normalizaciju nastave i dijalog s Ministarstvom

Roditelji učenika Pete gimnazije traže hitnu normalizaciju nastave i dijalog s Ministarstvom

Nova pre 1 sat
Đaci i roditelji protestuju ispred Pete beogradske gimnazije

Đaci i roditelji protestuju ispred Pete beogradske gimnazije

Blic pre 1 sat
Roditelji i učenici Pete beogradske gimnazije protest završili ispred Ministarstva prosvete - tražili da ih primi Dejan Vuk…

Roditelji i učenici Pete beogradske gimnazije protest završili ispred Ministarstva prosvete - tražili da ih primi Dejan Vuk Stanković

N1 Info pre 2 sata
Kreni-Promeni: Odluka o izmeštanju učenika Pete beogradske gimnazije isključivo politička

Kreni-Promeni: Odluka o izmeštanju učenika Pete beogradske gimnazije isključivo politička

Danas pre 4 sati
Ministarstvo prosvete: Izmeštanje učenika Pete beogradske gimnazije privremeno

Ministarstvo prosvete: Izmeštanje učenika Pete beogradske gimnazije privremeno

Nedeljnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistarstvo prosvete

Društvo, najnovije vesti »

Podrška profesorki Kleut i sa Filozofskog fakulteta u Nišu: To je naša dužnost i obaveza

Podrška profesorki Kleut i sa Filozofskog fakulteta u Nišu: To je naša dužnost i obaveza

Mašina pre 12 minuta
Traže od UNESCO-u da zaštiti Studenicu zbog opasnosti koja preti od izgradnje male hidroelektrane

Traže od UNESCO-u da zaštiti Studenicu zbog opasnosti koja preti od izgradnje male hidroelektrane

Nova ekonomija pre 16 minuta
Vučić neće biti samo vrhovni komandant: Šta sve predviđaju izmene Zakona o vojsci koje su prošle ispod radara?

Vučić neće biti samo vrhovni komandant: Šta sve predviđaju izmene Zakona o vojsci koje su prošle ispod radara?

Danas pre 37 minuta
WWF prekida saradnju sa ambasadorom u Srbiji nakon što je “neprimereno uznemiravao anakondu i mravojeda”

WWF prekida saradnju sa ambasadorom u Srbiji nakon što je “neprimereno uznemiravao anakondu i mravojeda”

Danas pre 11 minuta
„Snoviđenje o uzbudljivoj i nesavladivoj ženi, a i anamneza odrastanja u velikom gradu“: Promocija „Lusi“ u Novom Sadu…

„Snoviđenje o uzbudljivoj i nesavladivoj ženi, a i anamneza odrastanja u velikom gradu“: Promocija „Lusi“ u Novom Sadu

Nova pre 46 minuta