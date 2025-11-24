Roditelji učenika Pete gimnazije traže hitnu normalizaciju nastave i dijalog s Ministarstvom

Roditelji učenika Pete gimnazije traže hitnu normalizaciju nastave i dijalog s Ministarstvom
Savet roditelja Pete beogradske gimnazije zatražio je danas hitnu normalizaciju nastave u matičnoj zgradi i dijalog sa Ministarstvom prosvete, kao i da se u najkraćem mogućem roku u školu upute nadležne inspekcijske službe - prosvetna, sanitarna, građevinska i bezbednosna. „Da se utvrdi realno stanje objekta i stvore uslovi za bezbedan povratak učenika i nastavnika u matičnu zgradu. Nastava u izmeštenim objektima, kako je trenutno organizovana, ne može da
