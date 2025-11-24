Dodik proglasio pobedu Siniše Karana

Danas pre 55 minuta  |  RTRS
Dodik proglasio pobedu Siniše Karana

Lider SNSD-a Milorad Dodik obratio se večeras i proglasio pobedu Siniše Karana na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske.

Lider SNSD-a Milorad Dodik obratio se večeras i proglasio pobedu Siniše Karana na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske, prenosi N1 Sarajevo. „Na onome što smo do sada izbrojali dobio je sa 9.984 glasa. Zahvaljujem se svima koji su omogućili da dan prođe korektno“, kazao je i nastavio: „Hteli su da skinu Dodika u nefer procesu, sada su dobili dva Dodika i gledaće nas svaki dan“, poručio je Dodik. „Karakteristika je da je bila izrazito niska
