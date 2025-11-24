Gotovinski krediti najtraženiji u oktobru

Danas pre 2 sata  |  Beta
Gotovinski krediti najtraženiji u oktobru

Dug stanovništva bankama u oktobru ove godine uvećan je dva odsto u odnosu na septembar, na 1.873 milijardi dinara, a najveći rast od 2,5 imali su gotovinski krediti, objavilo je Udruženje banaka Srbije.

Potrošački krediti su uvećani 0,3 odsto, stambeni 1,6 odsto, zajmovi za refinansiranje 0,8 odsto, a poljoprivredni 0,4 odsto. Ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika na kraju oktobra iznosili su oko 4.214 milijardi dinara, što je 1,2 odsto više nego u septembru. Pozajmice privrede bile su oko 2.248 milijarde dinara i za 0,5 su veće nego u septembru, a krediti preduzetnika su povećani 2,1 odsto, na oko 93 milijarde dinara. U kašnjenju otplate na kraju
