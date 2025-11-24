Udruženje banaka Srbije: Dugovi bankama u oktobru veći za 12,9 odsto nego pre godinu dana

Ukupan dug bankama na ime kredita u oktobru je iznosio 4.214 milijardi dinara i bio je za 12,9 odsto veći nego u oktobru 2024. godine, navodi se u najnovijem izveštaju kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije (UBS).

Najviše su dugovala pravna lica, 2.248 milijardi dinara, slede građani sa 1.873 milijarde a ostatak duga se odnosi na preduzetnike. Stanovništvo je, kao i prethodnih meseci, najviše dugovalo kroz gotovinske kredite, nešto više od 917 milijardi dinara, a na drugom mestu po visini su stambeni i krediti za adaptaciju koji su iznosili 792.707 milijardi dinara. Kada je reč o kašnjenju u otplati kredita, ukupna docnja je iznosila 2,0 odsto, najviše kod preduzetnika, 4,0