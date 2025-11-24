Obrušila se stena na automobil na Ibarskoj magistrali

Danas pre 1 sat  |  FoNet, RTS
Obrušila se stena na automobil na Ibarskoj magistrali
Na Ibarskoj magistrali kod Baljevca, između Ušća i Raške, obrušila se velika stena sa litice i pala na automobil „golf“ u pokretu, a prema prvim informacijama u tom incidentu nije bilo potvrđenih, javlja RTS. Prema izjavama očevidaca, udar je bio snažan i prednji deo automobila je znatno oštećen. Saobraćaj je na tom delu puta otežan i povremeno potpuno u prekidu dok se ne ukloni odron i delovi stene sa puta. Vozačima se preporučuje oprez i sporija vožnja na toj
