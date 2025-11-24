Pavlović: Rusija verovatno pokušava sama sebi da proda NIS preko svog entiteta u Abu Dabiju, nema nikakvih pregovora

Svih naftnih derivata u Srbiji trenutno ima dovoljno, tvrde vlasti, dok se očekuje odgovor SAD na zahtev za produženje licence NIS-u, od čega zavisi nastavak rada rafinerije u Pančevu.

Vlada Srbije održava novu vanrednu sednicu posvećenu energetskoj situaciji i merama za obezbeđivanje snabdevanja. Finansijski analitičar Vladan Pavlović smatra da potencijalni kupac NIS-a iz Emirata i ne postoji, odnosno da veruje da će rafinerija uskoro prestati da radi. S druge strane, veruje da će naftnih derivata biti i u narednim mesecima, zahvaljujući pojačanom uvozu. Govoreći o potencijalnim pregovorima između Rusije i eventualnih kupaca Naftne industrije