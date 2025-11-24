Pavlović: Rusija verovatno pokušava sama sebi da proda NIS preko svog entiteta u Abu Dabiju, nema nikakvih pregovora

Danas pre 8 minuta  |  RTS
Pavlović: Rusija verovatno pokušava sama sebi da proda NIS preko svog entiteta u Abu Dabiju, nema nikakvih pregovora

Svih naftnih derivata u Srbiji trenutno ima dovoljno, tvrde vlasti, dok se očekuje odgovor SAD na zahtev za produženje licence NIS-u, od čega zavisi nastavak rada rafinerije u Pančevu.

Vlada Srbije održava novu vanrednu sednicu posvećenu energetskoj situaciji i merama za obezbeđivanje snabdevanja. Finansijski analitičar Vladan Pavlović smatra da potencijalni kupac NIS-a iz Emirata i ne postoji, odnosno da veruje da će rafinerija uskoro prestati da radi. S druge strane, veruje da će naftnih derivata biti i u narednim mesecima, zahvaljujući pojačanom uvozu. Govoreći o potencijalnim pregovorima između Rusije i eventualnih kupaca Naftne industrije
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Ako rafinerija stane, dnevno će nam faliti 160 cisterni goriva

Ako rafinerija stane, dnevno će nam faliti 160 cisterni goriva

Kamatica pre 3 minuta
Đurić: Budućnost NIS-a komplikovana, još čekamo određene informacije

Đurić: Budućnost NIS-a komplikovana, još čekamo određene informacije

Euronews pre 8 minuta
Danas vanredna sednica Vlade o energetskoj situaciji, traži se rešenje za NIS

Danas vanredna sednica Vlade o energetskoj situaciji, traži se rešenje za NIS

NIN pre 8 minuta
Pavlović: Kupca za NIS nema, niti Rusi imaju nameru o prodaji; rafinerija staje, ali će derivata biti iz uvoza

Pavlović: Kupca za NIS nema, niti Rusi imaju nameru o prodaji; rafinerija staje, ali će derivata biti iz uvoza

RTS pre 8 minuta
Traži se rešenje za NIS, Srbija spremna za svaki scenario – danas vanredna sednica Vlade o energetskoj situaciji

Traži se rešenje za NIS, Srbija spremna za svaki scenario – danas vanredna sednica Vlade o energetskoj situaciji

RTS pre 8 minuta
Obavljeni razgovori sa SAD o NIS-u: Oglasio se ministar spoljnih poslova

Obavljeni razgovori sa SAD o NIS-u: Oglasio se ministar spoljnih poslova

Telegraf pre 3 minuta
Vlada Srbije danas o energetskoj situaciji u zemlji

Vlada Srbije danas o energetskoj situaciji u zemlji

Sputnik pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijePančevoRusija

Ekonomija, najnovije vesti »

Ako rafinerija stane, dnevno će nam faliti 160 cisterni goriva

Ako rafinerija stane, dnevno će nam faliti 160 cisterni goriva

Kamatica pre 3 minuta
Pavlović: Rusija verovatno pokušava sama sebi da proda NIS preko svog entiteta u Abu Dabiju, nema nikakvih pregovora

Pavlović: Rusija verovatno pokušava sama sebi da proda NIS preko svog entiteta u Abu Dabiju, nema nikakvih pregovora

Danas pre 8 minuta
Đurić: Budućnost NIS-a komplikovana, još čekamo određene informacije

Đurić: Budućnost NIS-a komplikovana, još čekamo određene informacije

Euronews pre 8 minuta
Slom kripta briše bogatstvo porodici Trump

Slom kripta briše bogatstvo porodici Trump

Bloomberg Adria pre 8 minuta
Danas vanredna sednica Vlade o energetskoj situaciji, traži se rešenje za NIS

Danas vanredna sednica Vlade o energetskoj situaciji, traži se rešenje za NIS

NIN pre 8 minuta