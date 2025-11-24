Vlada: Privreda i građani ne treba da brinu, ima dovoljno svih naftnih derivata

Vlada Srbije je na današnjoj vanrednoj sednici razmatrala energetsku situaciju u zemlji i konstatovala da privreda i građani nemaju razloga za zabrinutost s obzirom na to da ima dovoljno svih naftnih derivata.

Ministri su razgovarali o stanju u energetskom sektoru i načinima da se zadrži stabilno snabdevanje tržišta naftnim derivatima, saopštila je Kancelarija za saradnju sa medijima Vlade Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je u nedelju, posle sastanka predsednika Aleksandra Vučića sa timovima zaduženim za energetsku bezbednost i stabilnost, da se danas ili sutra očekuje odgovor SAD povodom rada Naftne industrije Srbije. „Ono