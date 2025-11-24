Rafinerija na veštačkom disanju, ističu zalihe: Čekajući licencu ofak-a za NIS: Danas i vanredna sednica Vlade

Blic pre 17 minuta
Rafinerija na veštačkom disanju, ističu zalihe: Čekajući licencu ofak-a za NIS: Danas i vanredna sednica Vlade

Još se čeka odluka Vašingtona hoće li NIS dobiti licencu. Ta licenca zavisi od američke administracije koja treba da proceni da li neko od tri potencijalna kupca većinskog paketa, ispunjava njihove stroge kriterijume. Upravo zbog toga, neizvesnost je i dalje prisutna u srpskoj javnosti, ali ističe i vreme za rafineriju. Danas i vanredna sednica Vlade ovim povodom.

Budućnost poslovanja Naftne industrije Srbije (NIS) i dalje je pod znakom pitanja. Predsednik Aleksandar Vučić održao je hitan sastanak sa energetskim timom. Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović je izjavila da se u naredna dva dana očekuje odgovor iz SAD, kao i da je Srbija spremna za sve scenarije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su r azmotreni svi aktuelni izazovi i doneti važni zaključci kako bi bili zaštićeni interesi Srbije i
