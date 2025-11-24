"Bez brige" i bez rešenja za NIS: Beograd čeka, ministarka piše scenarije, a Vlada nikad kraća saopštenja

N1 Info pre 1 sat  |  Nenad Nešić
"Bez brige" i bez rešenja za NIS: Beograd čeka, ministarka piše scenarije, a Vlada nikad kraća saopštenja

Curi vreme za NIS i dok se čeka dozvola za rad iz Amerike i odluka Rusije šta će biti sa njenim većinskim udelom, državni vrh se hitno i vanredno sastaje.

Posle razgovora predsednika Vučića sa energetskim i bezbednosnim timovima u nedelju, danas je i Vlada Srbije razmatrala energetsku situaciju u zemlji. Iz Nemanjine 11 poručuju - nema razloga za brigu. Ali još nema ni rešenja. Izgleda da su i radnici na benzinskim pumpama čuli najnovije vesti sa hitne i vanredno zakazane sednice Vlade, pa su zauzeli stav voljno. "Na sednici je konstatovano da privreda i građani nemaju razloga za zabrinutost, s obzirom na to da ima
Blic pre 18 minuta
Blic pre 54 minuta
Serbian News Media pre 1 sat
RTS pre 3 sata
Dnevnik pre 3 sata
Nedeljnik pre 4 sati
Morava info pre 3 sata
