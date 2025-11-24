Stiže 20.000 tona dizela i 38.000 tona benzina za mesec dana. Ministarka Đedović s naftašima: Ravnomerno snabdevanje tržišta prioritet!

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović istakla je danas da je prioritet države da obezbedi pouzdano i ravnomerno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima, dok se čeka odgovor američke administracije.

Ovo je naglasila tokom sastanka sa predstavnicima kompanija MOL Srbija, EKO Srbija, OMV Srbija i generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije, sa kojima je razgovarala o stabilnosti snabdevanja tržišta naftnim derivatima. Naša obaveza je da svaka pumpa, veleprodajni kupac i građani imaju dovoljno goriva za svoje potrebe i to ćemo ispuniti. Kompanije sa kojima sam razgovarala su važne za stabilnost snabdevanja, jer su najveći uvoznici naftnih derivata u