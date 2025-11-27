"Mađarska povećava isporuke nafte Srbiji" Oglasio se Sijarto o NIS-u: "To je pitanje vlasnika"

Blic pre 2 sata
"Mađarska povećava isporuke nafte Srbiji" Oglasio se Sijarto o NIS-u: "To je pitanje vlasnika"

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto najavio je danas da će Mađarska povećati isporuke derivata Srbiji već u decembru i dodao da je saradnja dve zemlje na polju energetike strateške prirode.

Prema njegovim rečima, da li će neka mađarska firma, uključujući MOL, biti deo strukture NIS-a, pitanje je komercijalnih pregovora između dve strane koje mogu biti zainteresovane, a pre svega pitanje vlasnika. - Bez volje vlasnika, vlasnička struktura se neće promeniti, a potencijalne mušterije moraju ugovoriti dobru cenu po dobrim uslovima, tako da država sa tim nema ništa. Ukoliko MOL ima interesa da pregovara o takvim stvarima sa vlasnicima, oni će to svakako
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Sijarto: Saradnja naše dve zemlje na polju energetike je strateške prirode

Sijarto: Saradnja naše dve zemlje na polju energetike je strateške prirode

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MađarskanaftaMOL

Ekonomija, najnovije vesti »

Narodna banka Srbije: Zvanični srednji kurs danas je 117,3818 dinara za evro

Narodna banka Srbije: Zvanični srednji kurs danas je 117,3818 dinara za evro

Kurir pre 17 minuta
"Mađarska povećava isporuke nafte Srbiji" Oglasio se Sijarto o NIS-u: "To je pitanje vlasnika"

"Mađarska povećava isporuke nafte Srbiji" Oglasio se Sijarto o NIS-u: "To je pitanje vlasnika"

Blic pre 2 sata
Aci od Cice 290 miliona evra

Aci od Cice 290 miliona evra

Radar pre 4 sati
Sijarto: Saradnja naše dve zemlje na polju energetike je strateške prirode

Sijarto: Saradnja naše dve zemlje na polju energetike je strateške prirode

Danas pre 3 sata
Zaposleni Apoteke Beograd: Postoji strah da od 2026. godine zdravstvene knjižice neće biti overene

Zaposleni Apoteke Beograd: Postoji strah da od 2026. godine zdravstvene knjižice neće biti overene

Danas pre 3 sata