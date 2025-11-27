Novi zaokret: MOL mogući suvlasnik NIS-a – razgovori u toku

Vreme pre 1 sat
Novi zaokret: MOL mogući suvlasnik NIS-a – razgovori u toku

Nakon sastanaka u Beogradu, Budimpešta potvrđuje da je jedna od opcija da MOL preuzme većinski udeo u NIS-u. Prema navodima iz mađarske vlade, razgovori sa Srbijom i drugim akterima već su u toku

Mađarska kompanija MOL mogla bi da kupi udeo u NIS-u, koja je u ruskom vlasništvu, a razgovori o toj mogućnosti su u toku, izjavio je u četvrtak šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana, preneo je Rojters. Orban, koji je tokom posete Srbiji planirao da se sastane sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, napisao je na Fejsbuku da će „Mađarska učiniti sve da pomogne snabdevanje Srbije gorivom“, ne navodeći detalje. Međutim, kako prenosi Rojters, njegov šef
