Mol pregovara o kupovini ruskog udela u NIS-u. Stigla je zvanična potvrda iz Mađarske

Alo pre 7 minuta
U toku su razgovori o mogućnosti da mađarska naftna i gasna kompanija MOL kupi udeo u srpskom NIS-u, izjavio je danas šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana Gergelj Guljaš

On je izjavio da bi, ukoliko se postigne dogovor, transakcija bila "normalna tržišna operacija", ali je naglasio da su razgovori u ranoj fazi, prenosi Rojters. Dodao je da je u interesu NIS-a da se rusko vlasništvo okonča i da je jedna od opcija veća uloga mađarskog MOL-a. Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto najavio je juče u Beogradu, posle sastanka sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović, da će kompanija MOL 2,5
