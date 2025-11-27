Bajatović: Mišljenje OFAK-a o NIS-u verovatno sutra, verujem da neće biti negativno

BEOGRAD - Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da se čeka mišljenje američkog OFAK-a o izdavanju licence NIS-u i da će to verovatno biti sutra, a prema njegovim saznanjima, kako je rekao, to mišljenje verovatno neće biti negativno. Bajatović je tokom skupštinske rasprave istakao da Naftna industrija Srbije mora da radi i da to, kako je rekao, moraju da znaju i Rusi i Amerikanci.

"Imamo i dovoljnu rezervu, nikakve nestašice neće biti, nemojte da plašite narod, nema potrebe za tim, ali videćemo mišljenje OFAK-a, biće verovatno sutra. Koliko ja znam, iz mojih izvora, ne uzmite mi to za zlo, verovatno neće biti negativno, samo ne znamo šta će pisati u papiru. To ćemo da vidimo", rekao je Bajatović u Skupštini Srbije. Bajatović je ocenio da je pristup predsednika Srbije Aleksandra Vučića dobar i da ga podržava, a izneo ga je, kako kaže, na