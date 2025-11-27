Vučić o naftnim derivatima: Građani ne treba da brinu, država obezbeđuje snabdevanje tržišta uprkos neizvesnosti oko NIS-a

Serbian News Media pre 34 minuta
Vučić o naftnim derivatima: Građani ne treba da brinu, država obezbeđuje snabdevanje tržišta uprkos neizvesnosti oko NIS-a…
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se i dalje očekuje konačna odluka Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) Ministarstva finansija SAD o radu Naftne industrije Srbije ali da građani nemaju razloga da brinu jer će država obezbediti punu snabdevenost tržišta naftnim derivatima. „Građani Srbije nemaju razloga da brinu. Obezbedićemo punu snabdevenost i građana i kompanija i svih institucija sistema… Danas je 50. dan kako litar nafte nije
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Bajatović: Mišljenje OFAK-a o NIS-u verovatno sutra, verujem da neće biti negativno

Bajatović: Mišljenje OFAK-a o NIS-u verovatno sutra, verujem da neće biti negativno

RTV pre 45 minuta
Srbijagas podržava amandman: Bajatović odobrava Vučićev pristup i izdvajanje 164 milijarde dinara za NIS

Srbijagas podržava amandman: Bajatović odobrava Vučićev pristup i izdvajanje 164 milijarde dinara za NIS

Serbian News Media pre 44 minuta
Oglasio se direktor Srbijagasa: "To moraju da znaju i Rusi i Amerikanci, NIS mora da..."

Oglasio se direktor Srbijagasa: "To moraju da znaju i Rusi i Amerikanci, NIS mora da..."

Telegraf pre 39 minuta
Bajatović: NIS će verovatno dobiti licencu OFAC-a

Bajatović: NIS će verovatno dobiti licencu OFAC-a

Forbes pre 2 sata
Bajatović: Odluka SAD u vezi sa davanjem licence NIS-u verovatno će biti pozitivna, očekuje se sutra

Bajatović: Odluka SAD u vezi sa davanjem licence NIS-u verovatno će biti pozitivna, očekuje se sutra

N1 Info pre 1 sat
Vučić: Građani da ne brinu, obezbedićemo snabdevenost tržišta naftnim derivatima

Vučić: Građani da ne brinu, obezbedićemo snabdevenost tržišta naftnim derivatima

Nedeljnik pre 1 sat
Bajatović: NIS mora da radi! Imamo dovoljno rezervi, nestašica neće biti

Bajatović: NIS mora da radi! Imamo dovoljno rezervi, nestašica neće biti

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNišPredsednik Srbijenafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Press: Politika suprotna nacionalnim interesima - od Amerikanaca se zahteva, a Rusi se mole

Press: Politika suprotna nacionalnim interesima - od Amerikanaca se zahteva, a Rusi se mole

N1 Info pre 4 minuta
Aleksandar od ove biljke napravio uspešan biznis - Raste kao iz vode, a Srbi je obožavaju

Aleksandar od ove biljke napravio uspešan biznis - Raste kao iz vode, a Srbi je obožavaju

Kamatica pre 4 minuta
Ko su mogući kupci NIS-a

Ko su mogući kupci NIS-a

BBC News pre 5 minuta
Jovanović: Srbija početkom 2027. godine postaje vlasnik najvećeg klastera superkompjutera u Jugoistočnoj Evropi

Jovanović: Srbija početkom 2027. godine postaje vlasnik najvećeg klastera superkompjutera u Jugoistočnoj Evropi

Danas pre 5 minuta
Petrol nastavlja plansko širenje maloprodajne mreže u Srbiji

Petrol nastavlja plansko širenje maloprodajne mreže u Srbiji

N1 Info pre 4 minuta