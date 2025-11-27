Bajatović: Odluka SAD u vezi sa davanjem licence NIS-u verovatno će biti pozitivna, očekuje se sutra

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Bajatović: Odluka SAD u vezi sa davanjem licence NIS-u verovatno će biti pozitivna, očekuje se sutra
Direktor Srbijagasa i poslanik Socijalističke partije Srbije (SPS) Dušan Bajatović izjavio je danas da će odluka Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) Ministarstva finansija SAD, koja treba da odobri operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS), verovatno biti pozitivna, o čemu bi, kako je dodao, trebalo da se izjasni sutra. "Koliko ja znam iz mojih izvora, ta odluka verovatno neće biti negativna, ali pitanje je šta će konkretno pisati u papiru",
SPSSrbijagasDušan Bajatović

