Amandman od 1,4 milijarde evra: Da li je država počela da prikuplja novac za otkup NIS-a?

Danas pre 6 sati  |  Suzana Peljto
Dodatno izdvajanje u iznosu od čak 1,4 milijarde evra za „energetsku sigurnost i stabilnost zemlje“, stavku koja je predviđena Predlogom budžeta za 2026. godinu, ali i prebacivanje oko 30 miliona evra više nego u prethodnih pet godina zajedno iz Narodne banke Srbije (NBS) u budžet, sagovornici Danasa vide kao moguće prikupljanje novca za otkup NIS-a. Podsetimo, poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ podnela je u sredu novi amandman, koji
Danas pre 6 sati
Kineske firme kao protočni bojler

Kineske firme kao protočni bojler

Radar pre 9 minuta
Sve što se dešava po pitanju nafte u Srbiji važno i za Mađarsku. Sijarto: EU želi da nas progura u sličnu situaciju

Sve što se dešava po pitanju nafte u Srbiji važno i za Mađarsku. Sijarto: EU želi da nas progura u sličnu situaciju

Blic pre 40 minuta
Marković: Moguće rešenje vlasti za NIS – uvođenje prinudne uprave i „eksproprijacija“ ruskog dela vlasništva

Marković: Moguće rešenje vlasti za NIS – uvođenje prinudne uprave i „eksproprijacija“ ruskog dela vlasništva

Danas pre 1 sat
Velika Britanija odložila uvođenje sankcija "Lukoilu" do 26. februara

Velika Britanija odložila uvođenje sankcija "Lukoilu" do 26. februara

Blic pre 3 sata
Tepić (SSP): Ugovor o Generalštabu protivzakonit i ništavan iako je overu platio ministar Mali

Tepić (SSP): Ugovor o Generalštabu protivzakonit i ništavan iako je overu platio ministar Mali

Danas pre 6 sati