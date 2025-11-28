Skupština završila za ovu nedelju, nastavak u ponedeljak

Beta pre 4 sati

Poslanici skupštine Srbije okončali su rad za ovu nedelju, raspravom o amandmanima na predložene zakone, među kojima je Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu.

Nastavak treće sednice redovnog jesenjeg zasedanja zakazan je za ponedeljak, 1. decembra, u 10 časova.

Iako je danas glavna tema rasprave bio o amandmanima na budžet, poslanice i poslanici više opozicionih stranaka tokom današnje rasprave govorili su i o nasilju zabeleženom prethodnih dana ispred Doma narodne skupštine, što je vlast negirala navodeći suprotno - da nasilje čini opozicija.

Opozicija je kao najnoviji primer za to navela sinoćne pretnje klanjem poslanici Zeleno levog fronta (ZLF) Biljani Đorđević od strane pristalica vlasti iz improvizovanog šatorskog naselja pod policijskom zaštitom ispred zgrade skupštine.

Mnoštvo amandmana opozicije ticalo se člana 8. u predloženom zakonu o budžetu, jer su njeni poslanici tražili da se novac na gradnju Nacionalnog stadiona, delfinarijuma u Surčinu i drugih kapitalnih projekata smanji ili prenameni.

Deo opozicije je ukazivao je i na neophodnost većih od predlogom budžeta predvidjenih ulaganja u prosvetu.

Na dnevnom redu je 58 tačaka, a pored Predloga zakona o budžeta i izmene poreskih zakona, razmatraće i amandmane na set zakona iz oblasti energetike, na izmene Zakona o udžbenicima i dopune Zakona o nauci i istraživanjima.

(Beta, 28.11.2025)

Ključne reči

Skupština SrbijeBudžet

