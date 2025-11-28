N1 Direktno u 20h: "Akademski" napadi iz "Ćacilenda"

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
N1 Direktno u 20h: "Akademski" napadi iz "Ćacilenda"

Napadi iz tzv. "Ćacilenda" postaju sve učestaliji.

Danas je napadnut odbornik Kreni-promeni Aleksandar Jovanović, sinoć je pretnje dobila Biljana Đorđević iz Zeleno-levog fronta. Njoj je pretio Vladimir Balać, za kojeg predsednica Skupštine Ana Brnabić kaže da je jedan od najboljih studenata u državi. O ovim napadima večeras u N1 Direktno govori Biljana Đorđević, poslanica ZLF. Đorđe Prelić, jedan od vođa nekadašnje Partizanove navijačke grupe Alkatraz, takođe je viđen u tzv. Ćacilendu, ali ni to nije iznenađenje,
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Skupština Srbije nastavila rad, burna rasprava u sali, glavna tema nasilje, blokade, Ćacilend i NIS: "Vi ste stvorili…

Skupština Srbije nastavila rad, burna rasprava u sali, glavna tema nasilje, blokade, Ćacilend i NIS: "Vi ste stvorili atmosferu u kojoj je apsolutno sve dozvoljeno" (video)

Blic pre 1 sat
Sednica Skupštine: Rasprava o amandmanima na budžet, svađa zbog pretnji poslanici ZLF

Sednica Skupštine: Rasprava o amandmanima na budžet, svađa zbog pretnji poslanici ZLF

NIN pre 28 minuta
Poslanici raspravljaju o amandmanima na budžet i na druga zakonska rešenja, polemika o NIS-u

Poslanici raspravljaju o amandmanima na budžet i na druga zakonska rešenja, polemika o NIS-u

RTS pre 28 minuta
Skupština Srbije: Opozicija o napadima kod Skupštine i novcu u budžetu za prosvetu

Skupština Srbije: Opozicija o napadima kod Skupštine i novcu u budžetu za prosvetu

Danas pre 54 minuta
Pretnje smrću Biljani Đorđević: Ana Brnabić brani gestikuliranje klanjem

Pretnje smrću Biljani Đorđević: Ana Brnabić brani gestikuliranje klanjem

Nedeljnik pre 2 sata
Burno u Skupštini zbog „Ćacilenda“: Opozicija traži uklanjanje naselja, vlast najavljuje proširenje i zaštitu

Burno u Skupštini zbog „Ćacilenda“: Opozicija traži uklanjanje naselja, vlast najavljuje proširenje i zaštitu

Serbian News Media pre 2 sata
Brnabić: Osuđujem svako nasilje

Brnabić: Osuđujem svako nasilje

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ana Brnabić

Ekonomija, najnovije vesti »

Otkrivena velika prevara Crnog petka? Ako ovo primetite, odmah prijavite inspekciji

Otkrivena velika prevara Crnog petka? Ako ovo primetite, odmah prijavite inspekciji

Kamatica pre 3 minuta
Gradi se najdublji tunel na svetu - Radovi ne prestaju do 2031. godine

Gradi se najdublji tunel na svetu - Radovi ne prestaju do 2031. godine

Kamatica pre 3 minuta
Pojeftinilo gorivo u Srbiji: Narednih sedam dana manji trošak za punjenje rezervoara

Pojeftinilo gorivo u Srbiji: Narednih sedam dana manji trošak za punjenje rezervoara

Kamatica pre 3 minuta
Sve što se dešava po pitanju nafte u Srbiji važno i za Mađarsku. Sijarto: EU želi da nas progura u sličnu situaciju

Sve što se dešava po pitanju nafte u Srbiji važno i za Mađarsku. Sijarto: EU želi da nas progura u sličnu situaciju

Blic pre 3 minuta
Projekat “Snažne i važne” – grantovi od 10.000 funti za 5 preduzetnica: Dobitnice iz Novog Sada, Vrbasa, Sremske Mitrovice…

Projekat “Snažne i važne” – grantovi od 10.000 funti za 5 preduzetnica: Dobitnice iz Novog Sada, Vrbasa, Sremske Mitrovice, Čačka i Beograda

Dnevnik pre 3 minuta