N1 Direktno u 20h: "Akademski" napadi iz "Ćacilenda"

Napadi iz tzv. "Ćacilenda" postaju sve učestaliji.

Danas je napadnut odbornik Kreni-promeni Aleksandar Jovanović, sinoć je pretnje dobila Biljana Đorđević iz Zeleno-levog fronta. Njoj je pretio Vladimir Balać, za kojeg predsednica Skupštine Ana Brnabić kaže da je jedan od najboljih studenata u državi. O ovim napadima večeras u N1 Direktno govori Biljana Đorđević, poslanica ZLF. Đorđe Prelić, jedan od vođa nekadašnje Partizanove navijačke grupe Alkatraz, takođe je viđen u tzv. Ćacilendu, ali ni to nije iznenađenje,