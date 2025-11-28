Skupština završila rad za ovu nedelju, nastavak u ponedeljak

Radio 021 pre 37 minuta  |  Beta
Skupština završila rad za ovu nedelju, nastavak u ponedeljak

Poslanici Skupštine Srbije okončali su večeras rad za ovu nedelju, raspravom o amandmanima na predložene zakone, među kojima je Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu.

Nastavak treće sednice redovnog jesenjeg zasedanja zakazan je za ponedeljak, 1. decembra, u 10 časova. Iako su danas glavna tema rasprave bili amandmani na budžet, poslanici više opozicionih stranaka tokom današnje rasprave govorili su i o nasilju zabeleženom prethodnih dana ispred Doma narodne skupštine, što je vlast negirala navodeći suprotno - da nasilje čini opozicija. Opozicija je kao najnoviji primer za to navela pretnje klanjem poslanici Zeleno levog fronta
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Skupština završila za ovu nedelju, nastavak u ponedeljak

Skupština završila za ovu nedelju, nastavak u ponedeljak

Radio sto plus pre 42 minuta
Skupština završila rad za danas, nastavak rasprave o amandmanima u ponedeljak

Skupština završila rad za danas, nastavak rasprave o amandmanima u ponedeljak

RTV pre 1 sat
Skupština završila za ovu nedelju, nastavak u ponedeljak

Skupština završila za ovu nedelju, nastavak u ponedeljak

Beta pre 1 sat
Skupština Srbije završila rad, nastavak u ponedeljak: Burna rasprava u sali, glavna tema nasilje, blokade, Ćacilend i NIS: "Vi…

Skupština Srbije završila rad, nastavak u ponedeljak: Burna rasprava u sali, glavna tema nasilje, blokade, Ćacilend i NIS: "Vi ste stvorili atmosferu u kojoj je apsolutno sve dozvoljeno" (video)

Blic pre 1 sat
Srbija prvi put otvara formalno opciju preuzimanja NIS-a: Evo kako bi on zapravo mogao da se plati

Srbija prvi put otvara formalno opciju preuzimanja NIS-a: Evo kako bi on zapravo mogao da se plati

Blic pre 1 sat
Skupština završila za ovu nedelju, nastavak u ponedeljak

Skupština završila za ovu nedelju, nastavak u ponedeljak

Novi magazin pre 1 sat
Poslanici raspravljali o amandmanima na budžet i na druga zakonska rešenja, polemika o NIS-u

Poslanici raspravljali o amandmanima na budžet i na druga zakonska rešenja, polemika o NIS-u

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeBudžet

Ekonomija, najnovije vesti »

Potpredsednik ruske vlade: Mađarska razmatra kupovinu udela naših naftnih kompanija pod sankcijama

Potpredsednik ruske vlade: Mađarska razmatra kupovinu udela naših naftnih kompanija pod sankcijama

Danas pre 2 minuta
Mitrović (SSP): Iz predloženog budžeta izbaciti izdatke za Ekspo, koji će napraviti gubitak Srbiji

Mitrović (SSP): Iz predloženog budžeta izbaciti izdatke za Ekspo, koji će napraviti gubitak Srbiji

Danas pre 1 sat
Gradska uprava Kragujevca demantuje Inobačku da je od ove kompanije dobila bilo kakvo obaveštenje o rizicima po stabilnost…

Gradska uprava Kragujevca demantuje Inobačku da je od ove kompanije dobila bilo kakvo obaveštenje o rizicima po stabilnost saobraćajnice

Danas pre 1 sat
Susret Orbana i Putina: Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sankcijom

Susret Orbana i Putina: Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sankcijom

N1 Info pre 1 minut
Šulić: Srbija partner Međunarodnog sajma turizma u Banjaluci

Šulić: Srbija partner Međunarodnog sajma turizma u Banjaluci

Euronews pre 2 minuta