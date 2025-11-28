Skupština završila rad za ovu nedelju, nastavak u ponedeljak

Poslanici Skupštine Srbije okončali su večeras rad za ovu nedelju, raspravom o amandmanima na predložene zakone, među kojima je Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu.

Nastavak treće sednice redovnog jesenjeg zasedanja zakazan je za ponedeljak, 1. decembra, u 10 časova. Iako su danas glavna tema rasprave bili amandmani na budžet, poslanici više opozicionih stranaka tokom današnje rasprave govorili su i o nasilju zabeleženom prethodnih dana ispred Doma narodne skupštine, što je vlast negirala navodeći suprotno - da nasilje čini opozicija. Opozicija je kao najnoviji primer za to navela pretnje klanjem poslanici Zeleno levog fronta