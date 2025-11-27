Iz kabineta premijera Mađarske potvrđeno: MOL pregovara o kupovini NIS-a

U toku su razgovori o mogućnosti da mađarska naftna i gasna kompanija MOL kupi udeo u srpskom NIS-u, izjavio je danas šef kabineta mađarskog premijera Gergelj Guljaš. Kako prenosi Rojters, Guljaš je rekao da bi, ukoliko se postigne dogovor, transakcija bila „normalna tržišna operacija“, ali je naglasio da su razgovori u ranoj fazi. Dodao je da je u interesu NIS-a da se rusko vlasništvo okonča i da je jedna od opcija veća uloga mađarskog MOL-a.